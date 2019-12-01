Otelin balkonunda mahsur kalan kadın Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce göbek attı

Bursa'da bir turist kaldığı otel odasının kapısının zorlandığını düşünerek balkona çıktı. Daha sonra otelin balkonundan başka balkonlara geçen kadın turist, kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini gören kadın, dans ederek sevindi.

Olay, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir otelde konaklayan Makbule O. (37), odasının kapısının zorlandığını düşünerek otel odasının arkasına koltukları çekti. Panikle otel odasının balkonuna çıkan Makbule O., otel balkonundan başka balkonlara geçerek bir bankanın balkonuna çıktı. Makbule O.'yu balkonda ağlarken gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiyeyi görünce göbek atan Makbule O., müzik olmadan dans edemediğini belirterek kendi telefonuyla şarkı açmaya kalktı. Kendi telefonundan müzik açamayan Makbule O. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına şarkı açmalarını söyledi. İtfaiye ekipleri, sepetli araç ile Makbule O.'nun bulunduğu balkona çıktı. Balkondan sepetli merdiven yardımıyla kurtarılan Makbule O., aşağıya indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Makbule O., "Yaklaşık 1 saattir buradayım. Mahsur kaldım. Otelde konaklıyorum biri odamın kapısını zorlayınca balkona çıktım. Kaçmak için balkondan balkona atladım geldim burada mahsur kaldım. İtfaiye gelip beni kurtarınca çok mutlu oldum" dedi.