Otelin elektrik borcu başkanın direktifi ile silindi!

Kıb-Tek’te ihaleler ile ilgili tartışmalar giderek büyük boyutlara taşınırken, bukez bir otele yapıldığı iddia edilen 9 Milyon Türk Lirası civarındaki indirim konuşulmaya başlandı.

Girne bölgesinde faaliyet gösteren ve elektrik borcundan dolayı mahkemeye verilen otelin, elektrik borcunun Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının, direktifi ile mahkemede varılan mutabakat çerçevesinde silindiği öğrenildi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu kararı olmaksızın, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının direktifi ile yapıldığı öne sürülen büyük orandaki indirim sonrasında da bahse konu otelin borcu için Kıb-Tek’in kasasından, Maliye Bakanlığına mahkemede varılan mutabakat çerçevesinde ödeme yapıldığı öne sürülüyor.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu'nun kararı olmaksızın başkanın direktifi ile yapıldığı öne sürülen indirimler için yönetim kurulu kararı hazırlandığı, karara başkan ile iki kişinin sonradan imza attığı ancak dördüncü imza gerektiğinden bu imzanın halen atılmadığı ilgili yönetim kurulu üyesinin de imzayı atmayı reddettiği iddia ediliyor.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay tarafından görülen davanın, Mahkeme Nizamatı yani anlaşmalı kısmında alınan kararda şöyle deniyor:

Davacının 12.11.13 tarihinden sonra, teşvik alacağı yokmuş gibi, davalı No.1’e, yapmış olduğu tüm ödemeler, davalı No.1 tarafından, davacı lehine alacak olarak kaydedilecek ve davacının kurum nezdindeki hesapları, bu şekilde düzeltilecektir.

Davacının teşvik almaya hakkı bulunduğu hüküm gereğince kabul edildiğinden kurum bugünden itibaren alacağı tüm hükümlü ve hükümsüz alacakları davacının elektrik tüketim bedellerinden teşvik miktarları düşüldükten sonra oluşacak meblağlardan mahsup edilmek suretiyle, davacıya iade edilecektir.

Hükmün 2.ve 3. Paragrafları gereğince, oluşacak koşullar 12.11.13 tarihinden sonra oluşan hesaplara da uygulanacak ve faiz düzeltme işlemi yapılacaktır.

İŞTE MAHKEME KARARLARI:

ERKEN SEÇİME DOĞRU MU?

UBP –DP koalisyon hükümetinin, ülkede yaşanan sıkıntılar nedeniyle erken seçim kararı aldıkları öne sürülüyor.

Zam ve ekonominin dibe vurmasından dolayı kan kaybına uğrayan iktidar partilerinin daha fazla kan kaybına uğramamak için erken seçim kararı aldıkları öne sürülüyor.

Erken Seçimin ise 2017 yılı içerisinde Eylül veya Ekim ayı içerisinde olabileceğinin tartışıldığı bunun olmaması halinde de erken seçimin 2018 yılına sarkacağı iddiası var.

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