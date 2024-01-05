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Otelin resepsiyon görevlisi dinleniyor... İşte detaylar

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Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden İsias otel davasında bugün ilk olarak tanıklar dinlenmeye başlandı.
Otelin resepsiyon görevlisi dinleniyor... İşte detaylar

Otelin resepsiyon görevlisi Ahmet Can, olay sırasında evde olduğunu söyledi. Herkese geçmiş olsun dileğinde bulunan Can, kendisinin de enkaz altında kaldığını belirtti.

Resepsiyonda çalıştığını ve Ahmet Bozkurt ve oğullarını tanıdığını kaydeden Can, otelle Ahmet beyin ilgilendiğini söyledi. Can, “Çocukları gelip gidiyorlardı, işlerle ilgilenmiyordu. Hafta sonu kahvaltıya geliyorlardı. Biz ide hesapları müdüre devrediyorduk.. Otelde kalmazdı oğulları, kızları bilmiyorum. Adana’dan gelen enişteleri bazen gelip kalıyordu” şeklinde devam etti.

Mahkemede daha önce verdiği ifade okunan Can, otelde 2 senedir çalıştığını ancak otelin 9. katında yapılan tadilat değişikliği konusu ve imar affı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Can, “Otelin 9. katı kapalıydı. Orayı hiç görmedim. Çocuklar çıkarlardı ama odaya girip çıktığını görmedim” dedi.

Can, müşteki avukatlarının sorularını yanıtında, 5 Şubat sabahı 7’den akşam 7’ye çalıştığını belirtti. Ahmet Can, genelde kış dönemi işten çıkarıldığını ve teras kat yapımı sırasında da çalışmadığını söyledi.

Ahmet Can, Ahmet Bozkurt’un eşi Ulviye Bozkurt’un akşam saatleri geldiğini ve eşiyle lobide oturup çay içtiğini söyledi. Efe, Mehmet ve Fatih Bozkurt’tan hiç talimat almadığını kaydeden Can, “Ben muhasebe ve ön büroyla muhatap oluyordum. Yukarıyla ilişkimiz olmazdı” dedi.

Bir resim gösterilerek üsteki camlı bölümün ne olduğunun sorulması üzerine “Teras katıydı ve restaurant olarak da düzenlenmişti. Masalar vardı ama kullanılmıyordu. Oraya asansörle çıkılıyordu” yanıtını verdi.

Başka bir soruyu yanıtında, Ahmet Bozkurt’un hasta olduğunu bildiğini ancak detayından haberdar olmadığını belirten Can, şirketin işleyişiyle ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Ahmet Can, depremden sonra otelin bulunduğu alana dördüncü ve beşinci gün gittiğini ve mesai arkadaşlarıyla görüştüğünü belirtti. Can, ziyaretinde binanın tamamen yıkıldığını ve çalışmalar yapıldığını gözlemlediğini kaydetti.

Can, başka bir soruyu yanıtında, “Ahmet bey arabasını dışarı bırakmazdı. Sabah işe geldiğinde lobide otururdu” dedi.

Can, sorular üzerine, heyetin otele giriş tarihini hatırlamadığını ve otelin mutfağının asma katta olduğunu söyledi.

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