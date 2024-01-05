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Otelin valesi: 10 katlı olan otel depremden sonra 3 kat gibi göründü

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Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasında, aranın ardından tanıklarına dinlenmesine yeniden başlandı.
Otelin valesi: 10 katlı olan otel depremden sonra 3 kat gibi göründü

Türkiye saatiyle saat 14.00’de başlayan duruşmada otelde komi ve vale olarak çalışan İbrahim Kaya dinlendi.

Kaya, ifadesinde sanıklarla bir akrabalık bağı olmadığını söyleyen ancak Ahmet Bozkurt ve oğullarını bildiğini söyledi.

Tadilat dönemi otelden ayrıldığını ancak yapılan tadilat ve değişikliklerden haberdar olduğunu kaydeden Kaya, Ahmet Bozkurt’un talimatıyla yapılan tadilatın ana merkezi kapsamadığını belirtti.

Ahmet Bozkurt’un üst katta bir ofisi olduğunu ancak sürekli kullanmadığı ofise bir başkasının çıktığını da görmediğini kaydeden Kaya, Bozkurt’un 2 oğlunun talimat verme durumu olmadığını söyledi.

Kaya, aileden de zaman zaman otelde kalanlar olduğunu kaydeden Kaya, Efe Bozkurt’un da otelde 2021’de çalışmaya başladığını belirtti.

Müşteki avukatlarının sorularını yanıtlayan Kaya, “Ahmet Bey’e ait ofise hiç çıkmadım. Misafir katlarına çıkardım” dedi. Kaya, depremden sonra oteli ikinci gün gördüğüne işaret ederek, depremden önce 10 katlı olan otelin depremden sonra 3 kat gibi göründüğünü söyledi.

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