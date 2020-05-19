Oteller ve plajlar açılıyor...Alınacak olan önlemler açıklandı

Otel vePlajların kullanım alanlarının,faaliyete başlamadan önce her gün dezenfeksiyonu yapılmalıdır.Her müşteri kullanımından sonra kullanılanmasa, sandalye, şezlong, vb. dezenfeksiyonu yapılmalıdır.Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları yapılmalıdır. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve çalışan yemekhaneleri, restorant, cafe, bar, misafir odalar, dinlenme alanları, çalışan giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike, asansör gibi ortak kullanım alanları uygun hijyen malzemeleri ile her gün temizlenmelidir.