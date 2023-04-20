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Otellerde bayram doluluğu: Büyük tesisler yüzde 71, küçükler yüzde 48 dolu olacak

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Otellerde bayram doluluğu: Büyük tesisler yüzde 71, küçükler yüzde 48 dolu olacak
Otellerde bayram doluluğu: Büyük tesisler yüzde 71, küçükler yüzde 48 dolu olacak

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, bayram süresince birliğe üye beş yıldızlı büyük tesislerde yüzde 71, küçük otellerdeise yüzde 48 düzeylerinde doluluk beklendiğini açıkladı.

Çağıner yaptığı yazılı açıklamada, ortalama doluluk oranlarının ise yüzde 59 civarında olacağının düşünüldüğünü ifade ederek, toplam 109 üye otelin 6’sında bayram boyunca yüzde 100 doluluk yaşanmasının beklendiğini kaydetti.

Çağıner, bunun yanında 38 tesisin ise bayram doluluklarının yüzde 60-99 oranları arasında gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

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