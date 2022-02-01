Otellerdeki Doluluk Oranı 2021’de Yüzde 26.8’e Yükseldi

Ülkeye 2021’de deniz ve hava yoluyla gelen yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 42 arttı. Turistik yatak kapasitesi ve turistik konaklama tesislerindeki doluluk oranında da artışın tespit edildiği dönemde, bir önceki yıl yüzde 17 olan turistik tesislerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 26,8’e yükseldi.

Planlama, İstatistik ve Araştırma Şubesi’nin hazırladığı Ocak – Aralık 2021 dönemini kapsayan Turizm İstatistikleri Raporu’na göre, KKTC uyruklu yolcular hariç, 2021 yılında hava ve deniz yoluyla ülkeye 552 bin 312 kişi giriş yaptı.

YATAK KAPASİTESİNDE ARTIŞ

2020 yılında 25 bin 918 ile en yüksek turistik yatak kapasitesine ulaşılan Ağustos ile Eylül ayları olurken, 2021 yılının aynı aylarında yatak kapasitesi yüzde 2,7 oranında artarak, 26 bin 606 oldu.

2022 yılının son ayında ise kayıtlara geçen turistik yatak kapasitesi 26 bin 244 oldu. 5 yıldızlı oteller ülkedeki yatak kapasitesinin yüzde 61’ine sahip olurken, 4 yıldızlı oteller yüzde 6’sına; 3 yıldızlı oteller yüzde 9’una; 2 yıldızlı oteller yüzde 8’ine; 1 yıldızlı oteller yüzde yüzde 2’sine; butik oteller yüzde 4’üne; turistik bungalovlar yüzde 5’ine; turistik konutlar yüzde 1’ine ve turistik pansiyonlar yüzde 2’sine sahip.

TURİSTİK TESİSLERİN YÜZDE 49’U GİRNE’DE

Aralık 2022’de faaliyette olan 166 turistik tesisin 82’si Girne, 35’i İskele, 23’ü Lefkoşa, 19’u Gazimağusa, 6’sı Lefke ve 1’i Güzelyurt’ta bulunuyor. Buna göre, turistik tesislerin neredeyse yarısını barındıran Girne’nin tesis sayısındaki payı yüzde 49 olarak kaydedildi.

DOLULUK ORANI DA ARTTI

Rapora göre, 2021 Ocak – Aralık döneminde turistik tesislerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 26,8 oldu. Bu rakam 2020 yılı için yüzde 17 idi.

2020 yılının Ağustos ayında yüzde 21 ile yılın en yüksek doluluk oranına ulaşan tesisler, 2021 yılının aynı ayında yüzde 37 doluluk oranına ulaştı.

2021 YILINDA HAVA VE DENİZ YOLU İLE ÜLKEYE 552 BİN 312 KİŞİ GİRDİ

Öte yandan, 2020 yılında hava ve deniz yolu ile, KKTC uyruklu yolcular hariç, ülkeye gelen yolcu sayısı 388 bin 837 iken, 2021 yılı Ocak – Aralık dönemi için bu rakam yüzde 42 oranında artarak 552 bin 312 oldu.

Covid-19 pandemisi nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla, 14 Mart – 1 Haziran 2020 tarihleri arasında ülkeye girişlerin kısıtlandığı aylarda gelen yolcu sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. 2020 yılının Nisan ayında 67 ve Mayıs ayında 37 yolcunun hava ve deniz yolu ile giriş yaptığı ülkede, yavaş yavaş kısıtlamaların gevşetilmesiyle gelen yolcu sayıları da artmaya başladı.

2020 yılının Aralık ayında ülkeye giren yolcu sayısı 8 bin 282 iken, pandemi dönemi ve muhtelif kısıtlamaların devam ettiği 2021 yılının aynı ayında bu rakam yüzde 821,1 oranında artarak 76 bin 283 oldu. Ocak – Aralık 2021 döneminde yolcuların yüzde 90’ı hava yolu, yüzde 10’u ise deniz yolu ile ülkeye geldi.