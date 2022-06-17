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Otellerdeki doluluk oranı ilk 5 ayda % 29,6’ya yükseldi

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Turizm Bakanlığı 2022 yılı Ocak-Mayıs ayları verilerini açıkladı.
Otellerdeki doluluk oranı ilk 5 ayda % 29,6’ya yükseldi

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Mayıs 2022 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 2 bin 584, gecelemede ise yüzde bin 739 arttı.

Ocak-Mayıs döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 29,6’ya yükseldi. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 8,5 idi.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılının ilk 5 ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 282 bin 557 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı geçen yıl 10 bin 526 olarak kayıtlara geçmişti.

Bakanlık verilerine göre 5 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 2 bin 279 artarak 216 bin 150 oldu.

2022 yılının ilk 5 ayında otellerde konaklayan 66 bin 407 diğer yabancı uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 bin 508 artış gösterdi.

2022 Ocak-Mayıs döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı.

Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayısı 982 bin 739 ile geçen yıla oranla yüzde bin 739 artış oldu.

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