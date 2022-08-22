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Otellerdeki doluluk oranı yılın ilk 7 ayında % 36,8’e yükseldi

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Turizm Bakanlığı 2022 yılı Ocak-Temmuz verilerini açıkladı.
Otellerdeki doluluk oranı yılın ilk 7 ayında % 36,8’e yükseldi

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Temmuz döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 36,8’e yükseldi. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 15,8 idi.

Ocak-Temmuz 2022 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 801,8, gecelemede ise yüzde 773,5 arttı.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılının ilk 7 ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 478 bin 815 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı geçen yıl 53 bin 94 olarak kayıtlara geçmişti.

Bakanlık verilerine göre 7 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 776,3 artarak 350 bin 800 oldu.

2022 yılının ilk yedi ayında otellerde konaklayan 128 bin 15 diğer yabancı uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 880,1 artışa işaret ediyor.

2022 Ocak-Temmuz döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı.

Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayısı 1 milyon 772 bin 911 ile geçen yıla oranla yüzde 773 artış oldu. 

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