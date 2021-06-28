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“Otello’nun Rüyası” ve “Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları” adlı CD ve nota kitabı Çarşamba akşamı tanıtılıyor

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Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, 2020 yılında KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirdikleri “Otello’nun Rüyası” ve “Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları” adlı CD ve nota kitabını Çarşamba akşamı tanıtıyor.
“Otello’nun Rüyası” ve “Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları” adlı CD ve nota kitabı Çarşamba akşamı tanıtılıyor

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, 2020 yılında KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirdikleri “Otello’nun Rüyası” ve “Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları” adlı CD ve nota kitabını Çarşamba akşamı tanıtıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre göre 30 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de DAÜ Beach Club’ta yer alacak tanıtım gecesinde her iki projenin albümü müzikseverlere tanıtılacak.

KIBRIS KONULU ÇOCUK ŞARKILARI

Açıklamada, Temmuz 2017’de Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Uluslararası 3. İpekyolu Müzik Konferansı kapsamında ‘’Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları Yarışması’nda’’ finale kalan 10 şarkının CD’de yer aldığı belirtildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde, Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) önderliğinde, TÜRKSOY, TÜRKMEB ortaklığında yapılan kongreye, şarkı yarışması için 22 başvuru yapılmış ve bu şarkılar arasından 10 şarkı finalde yarışarak önce kitapta şimdi de CD’de toplanarak literatüre katıldı. Çocuk şarkıları kitap ve CD’leri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı aracılığı ile tüm ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenlerine dağıtılmak üzere teslim edildi.

OTELLO’NUN RÜYASI

Koro düzenlemelerini Oskay Hoca’nın yaptığı, Piyano Sanatçısı Atakan Sarı’nın piyano eşlikleriyle seslendirilen 10 Kıbrıs Halk Türküsü, çoksesli olarak Otello Çoksesli Korosu koristlerinin seslendirmesi ile bir nota kitabı ve CD’de toplanarak koro dünyasına kazandırıldı. Daha çok yurtiçi ve yurtdışı konserlerde seslendirdikleri 10 Kıbrıs Halk Türküsü’nü bir nota kitabında toplamak isteyen koro, pandemi döneminde zor şartlarda biraraya gelerek On Air Records Kıbrıs Stüdyoları kayıt sistemleri ile Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda hücum kayıt tekniği ile seslendirme yaparak kayıtları bir albümde topladı. Koroyu şefler Rana Uluçay ve Erkan Dağlı yönetti.

Otello Çoksesli Korosu’nun bu CD ve nota albümünü yurtdışı festivallerine taşıyarak orada yurtdışındaki korolara Kıbrıs kültürünü ve müziğini tanıtmaya devam edeceği kaydedildi.

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