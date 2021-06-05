Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir?

Otizmli insanlar kendilerini ifade etmekte, iletişim kurmakta ve çoğu insan gibi davranmakta zorlandıkları için tuhaf bir şekilde davranabilirler.

Bireye bağlı olarak, zorluklar kendilerini farklı şekilde gösterir. Otizmli bazı insanlar asla konuşmayı başaramazlar.

Otizmin tek bir nedeni yoktur, nedenleri vardır!

Aslında otizmin tek bir nedeni yoktur, ancak çevresel faktörlerin bir neden olmadığı ve ebeveynlerin kişiliğinin veya eğitim biçiminin otizme neden olamayacağı kesindir. Günümüzde araştırmacılar, bir çocuğun doğuştan başkalarıyla sosyal ilişkiler kurma yetersizliği ile doğduğu konusunda hemfikirdir. Bu nedenle nörobiyolojik bir bozukluktur, yani beynin işleyişiyle ilgilidir. Otizmin nedenleri henüz küresel bilim camiasında fikir birliğine varılmamıştır, ancak yaygınlık oranının nüfusun %1’ini etkilediği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, otizm spektrum bozuklukları aşağıdaki nörogelişimsel anormalliklerden kaynaklanır:

Bebeklik döneminde erken ortaya çıkar ve yetişkinliğe kadar devam eder.

Sosyal etkileşim kurma ve iletişim kurma yeteneğindeki değişikliklerin yanı sıra davranışsal anormallikler, özellikle değişme isteksizliği ve davranış veya konuşmayı tekrarlama eğilimi ile kendini gösterir.

İlgili kişiler genellikle kendi iç dünyalarında izole olmuş gibi görünürler ve belirli duyusal tepkiler sunarlar (işitsel, görsel, cilt…).

Bozuklukların çeşitliliğine ve bu insanların çok değişken sosyal entegrasyon kapasitelerine rağmen, otizm 1996’dan beri Fransa’da bir handikap olarak kabul edilmektedir. Mekanizmalarını anlamak ve yönetimini geliştirmek için multidisipliner araştırma gerektirir. Biliş, motor beceriler, duyusallık, uyum kapasitesi alanlarında başka bozukluklar vardır, ancak bunlar tanı kriterlerine dahil edilmez.

Mevcut uluslararası sınıflandırmalarda otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar adı verilen daha büyük bir bozukluk grubunun parçasıdır. Burada kullanılan “istilacı” terimi, birkaç kalkınma sektörünün etkilendiği anlamına gelir (sosyal etkileşimler, dil, davranışlar, vb.). Yaygın Gelişimsel Bozuklukların heterojenliği, semptomların şiddeti, başlangıç ​​yaşı ve gelişim şekli, ilişkili bozukluklar, zeka geriliğinin olup olmaması vb. ile belirlenir.

Otizm belirtileri nelerdir?

Nadiren eğer olursa, göz teması kurar (otizmin en belirgin nedeni)

Gevezelik etme

Duymuyor gibi görünüyor (adının çağrılmasına cevap vermiyor)

Oyuncaklarla çok az veya alışılmadık şekilde eğlenmesi

İnsanlardan çok nesnelerle ilgilenmesi

Parmakları, elleri, kolları veya başı ile tekrarlayan hareketler yapar

2 yaşına gelene kadar bebeklikten sonra da devam eden belirtiler olabilir. Bir çocuk ayrıca aşağıdaki davranışları da gösterebilir:

Sınırlı ilgi alanları var

Karşılıklı sosyal etkileşimlere sahip olamaz

Alışılmadık şekillerde hareket eder (kafa sallama, parmakların veya ellerin esnemesi, ağzın açık olması, dilin dışarı çıkması vb.)

Diğer çocuklarla oynamakla ilgilenmiyor

Kelimeleri veya cümleleri anlamıyor gibi görünse de tekrarlar

Davranış sorunları var, örneğin kendine zarar verme

Duygularını kontrol etmekte güçlük çekiyor (uyuyor)

Yaştan bağımsız olarak olası belirtileri: