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Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda ev ortamının önemi ele alındı...

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LAÜ Akademisyeni Kahveci’nin de yer aldığı çalışmada Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda ev ortamının önemi ele alındı
Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda ev ortamının önemi ele alındı...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gül Kahveci’nin ve Emrah Caylak Donay Nisa Kara ile ortak yazarlı olarak yürüttüğü çalışma International Journal of Developmental Neuroscience dergisinde yayınlandı. Kahveci çalışmada, Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların ev ortamının ele aldığını belirterek, çalışma ile ilgili bilgiler verdi.

 

“Otizmli Çocukların Davranışlarını Ev Ortamı Şekillendiriyor”

“Yapılan bu yeni araştırma otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların davranışlarını ev ortamının nasıl etkilediğini ortaya koymuştur. Araştırmaya göre, evdeki düzen, sakin bir atmosfer ve çevresel uyaranların kontrolü, çocukların hem davranışlarını hem de uyum becerilerini olumlu yönde etkiliyor” diyen Kahveci, araştırmada, çocukların daha düzenli ve huzurlu bir ortamda olumlu davranışlar sergilediklerinin anneler tarafından ifade edildiğini belirtti. Kahveci araştırmada, gürültülü yoğun ışık gibi çevresel faktörlerin çocukların duygusal tepkilerini artırdığını, çocuklara özel sessiz alanlar oluşturmanın önemine dikkat çekildiğini ifade etti. Ayrıca, ev içinde dağınıklığın azaltılması ve güvenli, dayanıklı mobilyaların tercih edilmesi gibi önerilerin de öne çıktığını belirten Kahveci, araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, annelerin evde görsel programlar ve duyusal ihtiyaçları karşılayan alanlar kullanarak çocuklarının günlük rutinlerini kolaylaştırdıklarını söylemeleri oldu. Bu düzenlemeler sayesinde çocukların stres seviyelerinin azaldığı ve öğrenme süreçlerine daha açık hale geldikleri kaydedildi.

 

“Çözüm Önerileri Uzmanlara ve Ailelere Yol Gösteriyor”

Kahveci son olarak “Araştırma sonuçları otizm olan bireylerin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rehber olduğunu belirtiyor. Evde küçük ama etkili değişikliklerle çocukların hem davranışlarını hem de çevreye uyumlarını geliştirebileceğini ortaya koyuyor. Bu önemli bulgular, otizm olan çocukların hayatlarını kolaylaştırmak için ebeveynlere ve uzmanlara yeni kapılar açıyor. Ev ortamında yapılan doğru düzenlemelerle çocukların potansiyellerini daha fazla ortaya koyması mümkün görünüyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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