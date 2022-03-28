Otizme Dikkat Çekmek İçin Mavi Kurdele Taktılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezine devam eden otizmli gençler ile Algım Özel Eğitim Merkezi’ne devam eden çocuklar 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne dikkat çekmek amacıyla bugün KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret ederek, milletvekillerine kurdele dağıttı.

Otizmli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla, ‘’Otizmle Tanış Farklılığa Alış ‘’ sloganıyla kendi elleriyle Dünya Otizm Günü’nün simgesi olan mavi kurdeleler hazırlayan otizmli çocuklar, Grup toplantısında bulunan milletvekillerini ziyaret ederek yakalarına kurdele taktı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle kabulünden dolayı Meclis başkanı Zorlu Töre’ye ve bu organizasyona öncülük ettiği için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, otistik bireylerin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde bizden daha ayrı biri olmadıklarını fark etmenin günü olduğunu ifade etti.

Bakan Taçoy, “Bu çerçevede mecliste ilk önce ülkenin önde gelenleri, siyasilerin bu farkındalığı yaşamaları ve onların mutlu olabilecekleri ortamların ne olduğunu anlayabilmeleri için meclise bir ziyaret düzenlediler. Kendileri hazırladıkları kurdeleleri milletvekillerimize meclis başkanımızın nezaretinde takdim etmek istediler. Ben çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Kendi emekleriyle ve kendi renkleriyle hazırladılar, kendilerinin rahat edecekleri ortamın bu olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar. Bu imkanı sağladığı için meclis başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meclis’i Başkanı Zorlu Töre ise bu gün nedeniyle özel ihtiyaçları olan çocukların Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etmelerinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Töre, “Onlar bizim toplumumuzun bir parçası, bizden ayrıları gayrıları yoktur. Sadece gelişim noktasında bir sıkıntıları oluşmuştur. Milletvekillerimizin de görmesi, bilmesi ve farkındalık yaratılması konusunda meclise gelmeleri ayrı bir anlam kazandırmıştır. Bu tür girişimlerin devam etmesini diliyorum. Merkezde çalışan arkadaşları da tebrik ediyorum. Onları seviyoruz neticede hepimiz toplumun birer neferiyiz” dedi.

Otizm farkındalığına dikkat çekmek için 2 Nisan , Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Otizm Farkındalık günü olarak ilan edilmiştir. Günümüzde her 68 çocuktan biri otizm riskiyle doğmakta; 20 dakikada 1 çocuk otizm tanısı almaktadır. Otizm bir eksiklik değil, aksine büyük bir farklılıktır.