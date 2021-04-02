Otizme mavi ışık yaktılar

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından 2020 Aralık ayında hizmet vermeye başlayan Yenidünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününde “Otizme Mavi Işık Yak” etkinliği düzenlendi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu Başkanı Çelen Çağansoy ile komisyondaki meclis üyeleri ve Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem’in yanısıra LTB kurslarına katılan özel gereksinimli bireylerin de katıldığı “Otizme Mavi Işık Yak” etkinliğinde katılımcılar ve çalışanlar mavi giysilerle Otizm’e ve Otizmli bireylerle ilgili eğitimlere dikkat çektiler, merkezde kurs gören otizmli bireylere hediyeler verdiler. Etkinlikte Ezgi Bertiz’in yazdığı “Başarırız biz bu işi” adlı şarkısı da çalındı.

Doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılık olan Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili geçmiş yıllarda da farklı farkındalık etkinlikler yapan LTB bu yıl pandemi koşulları nedeniyle daha az sayıda kişinin katılımıyla “Otizme Mavi Işık Yak” etkinliğini yaptı.

Özerdem: “Bireylerin ellerinden tutulduğu zaman hep ileriye gidiyorlar,başarılı oluyorlar”

Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem otizmli bireylerin her zaman var olduklarını ve bizlerle birlikte sosyalleşerek bu varlıklarını daha da ileriye taşıyarak çok iyi yerlere gelmeleri için bizler tarafından kendilerine imkanlar ve ortamlar sunulabildiğinin görüldüğü bir gün olarak 2 Nisan Dünya Otizm Günü’nü kutladıklarını söyledi. LTB’nin açtığı bu merkezle bu günü pekiştirmenin çok değerli olduğuna dikkat çeken Özerdem, “Bizleri de davet ettikleri için Başkan Harmancı’ya ve Çelen hanıma çok teşekkür ederim. Burada görülüyor ki bireylerin ellerinden tutulduğu zaman hep ileriye gidiyorlar,başarılı oluyorlar.”

Harmancı “Farklılıklarımızı güzellik haline getirene kadar çalışmaya,katkı koymaya devam edeceğiz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Meclis üyeleri ile birlikte katıldığı etkinlikte engellerin aşılmak için olduğunu ve kamunun bunu bir lüks olark değil de gereklilik olarak görmesi gerektiğini ifade etti.Başkan Harmancı herkesin kendi ölçeği çerçevesinde, kimisi maddi gücünü kullanarak kimisi potansiyelini kinetik enerjiye dönüştürerek farklılıklarla birlikte güzel bir yaşamı kurgulaması gerektiğinin altını çizdi.Hem dünyanın hem ülkemizin farklılıklarla güzel olduğuna dikkat çeken Başkan Harmancı merkezde emek veren tüm çalışanlar, projeler üretenEngelleyen Lefkoşa Komisyonu ve tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Harmancı “Farklılıklarımızı güzellik haline getirene kadar çalışmaya, katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.

Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu Başkanı Çelen Çağansoy etkinlikte bir gün değil her gün farkındalık mesajı verdi.

Özel gereksinimli bireylerin mutlu olması için her şey var

LTB Yenidünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nde, öncelikli olarak okula gidemeyen özel gereksinimli bireylere, ulaşım, psikolojik destek, berber – kuaför hizmetleri sağlanıyor. Merkezde ayrıca müzik, tiyatro-drama, dans, sanat, bilgisayar ve evcil hayvan bakımı gibi eğitimler ve aktiviteler de sunuluyor.

Haftanın 5 günü aktivitelerle dolu bir yaşam

Haftaiçi Pazartesi-Cuma günlerinde 2 grup olarak düzenlenen resim çizme ve çizilen resim üzerine sohbet,deneyler ve neden sonuç ilişkisi,çeşitli malzemelerden geri dönüşüm etkinlikleri,baskı çalışmaları (resim aktivitesi),koordinasyon ve dikkat çalışmaları,beceri geliştirici yarışmalar,el işi etkinlikleri,drama oyunlarıve zeka oyunları ile yarışmalar gibi faaliyetler ile özel gereksinimli bireyler hem birşeyler üreterek mutlu oluyor hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de kendilerini geliştiriyor.