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“Otizmle Tanış, Farklılığa Alış”

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“Otizmle Tanış, Farklılığa Alış”
“Otizmle Tanış, Farklılığa Alış”

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü..

Otizm, genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edilebilecek gelişimsel bir bozukluktur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Algım Özel Eğitim Merkezi işbirliğinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Otizmli çocuklar ve gençlerle “Otizmle Tanış, Farklılığa Alış” sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlikte özel çocuklar Dünya Otizm Günü’nün simgesi olan mavi kurdeleler boyayıp rozet hazırladı…

Otizmli çocuklar hazırladıkları mavi kurdeleleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla yarın Meclis’te milletvekillerine dağıtacak…

Algım Özel Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü Evren Karademir, etkinlikle ilgili BRT’ye bilgi verdi.

Karademir, “Dünya Otizm Farkındalık Günü’yle ilgili yapmış olduğumuz etkinlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir talebi oldu, biz de bu talebi karşılamak istedik.

Çocuklarımızla beraber farkındalık için çalışmalar yaptık. Yaptığımız ürünleri meclise gidip milletvekillerimize vereceğiz. Etkinlikle ilgili bize imkan sağlayan ve destek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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