  • BIST 90.590
  • Altın 245,144
  • Dolar 5,8344
  • Euro 6,5125
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Otları yakarken 10 dönümlük komşu tarlayı yaktı

» »
Otları yakarken komşu tarlayı yaktı
Otları yakarken 10 dönümlük komşu tarlayı yaktı

Dün saat 12:00 sıralarında, Mormenekşe - Mutluyaka yolunun batı kısmında bulunan bir bahçe evinin avlusundaki otları temizleyen J.I.C.(E-44), temizlediği kuru otları yığın yaptıktan sonra gerekli emniyet tedbiri almadan yakması sonucu rüzgarın etkisi kontrolden çıkan yangın neticesinde bahçe evinin yakınında bulunan Taşkın ÖZTEMİZ’e ait olan 10 adet rulo balya ile 10 dönümlük biçilmiş anızın yanmasına sebep oldu

. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Dışişleri, AB büyükelçilerini MEB konusunda bilgilendirdi01 Haziran 2019 Cumartesi 11:33
  • KTÖS: “Çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız”01 Haziran 2019 Cumartesi 11:28
  • Uluçay, Mekke’de TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü01 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
  • Gönyeli Geleneksel Çocuk Şenliği başladı...01 Haziran 2019 Cumartesi 11:16
  • 26 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti!01 Haziran 2019 Cumartesi 10:27
  • Türkiye ile KKTC arasında imzalanan sürüş ehliyeti protokolü yürürlüğe giriyor31 Mayıs 2019 Cuma 16:55
  • Buffer Fringe başvuruları 10 Haziran’da sona eriyor31 Mayıs 2019 Cuma 16:49
  • KTOEÖS’ten 1 Haziran Dünya Çocuk Günü mesajı31 Mayıs 2019 Cuma 16:48
  • Sivil Savunma personeline "Doğada Arama Kurtarma Eğitimi"31 Mayıs 2019 Cuma 16:09
  • Sucuoğlu’nun 1 Haziran mesajı31 Mayıs 2019 Cuma 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti