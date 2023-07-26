Oto Galeri sahibi 5 kişi mahkemeye çıkarıldı, teminata bağlandı

2015 yılında işlenen suçlarla ilgili Eser İstanbullu, Mehmet Karaman, Ahmet Avşar, Bayram Saylık ve İzzet Köle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların teminata bağlanmasına karar verdi.
Başsavcılık 2015 yılında işlenen suçlarla ilgili Eser İstanbullu, Mehmet Karaman, Ahmet Avşar, Bayram Saylık ve İzzet Köle aleyhindeki dosyayı yeniden gündeme taşıdı.
Mahkeme, zanlılar Mehmet Karaman, Ahmet Avşar ve İzzet Köle’nin ileride davalarında hazır bulunması için yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 100’er bin TL, KKTC vatandaşı bir şahsın imza edeceği kefaletle serbest kalmasına karar verdi.
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