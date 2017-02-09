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Oto korkulukların birinci etabı tamamlandı

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Oto korkulukların birinci etabı tamamlandı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, yol güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapımı başlatılan Güzelyurt- Lefkoşa çift şerit yolun oto korkuluklarının (New Jorsey) 1’inci etabı tamamlandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, yol güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapımı başlatılan Güzelyurt- Lefkoşa çift şerit yolun oto korkuluklarının (New Jorsey) 1’inci etabı tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mevlevi kavşağı ile Güzelyurt’a kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik kısmını içeren 1. etap oto korkuluk yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Bakanlığa bağlı daire müdürleri ile birlikte yerinde incelemelerde bulundu.

Dürüst, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, yol güvenliğinin arttırılması amacıyla uzun süredir yapımına ara verilen ve yaklaşık olarak 2 ay önce teknik araştırmaların yapılmasının ardından yapımına başlanan oto korkulukların ilk etabı olan Mevlevi -Güzelyurt güzergahının tamamlandığını belirtti.

Bakan Dürüst, göreve geldiği günden bu güne kadar geçen yaklaşık 9 aylık süre içerisinde ortaya koydukları projelerin, adım adım hayat bulmaya başladığını, bundan da büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğunu belirtti.

“Göreve ilk geldiğimiz günlerde, ülkemiz için hayati önem taşıyan konuları değerlendirerek, projelerimizi hazırlayarak kolları sıvadık. Şimdi geldiğimiz noktada artık ortaya koyduğumuz projelerimizin adım adım hayat bulmasını sağlamaktır” diyen Bakan Dürüst,  2017’nin karayolları açısından atılım yılı olacağı söyledi.

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