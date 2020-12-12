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Oto lastikçi dükkanının bahçesinde 500 yıllık şapel bulundu

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İstanbul Fatih Draman semtinde oto lastikçi dükkanının bahçesindeki 500 yıllık tarihi şapel içler acısı halde.
Oto lastikçi dükkanının bahçesinde 500 yıllık şapel bulundu

Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'un pek çok yerinde tarihi eser ve yapılarla karşılaşmak mümkün. Tarihi yarımada içerisinde yer alan Fatih'in Draman semtinde ise 1500'lü yıllarda Bizans Döneminde yapıldığı değerlendirilen, küçük kilise olarak tabir edilen bir şapel yer alıyor. Ancak tarihi yapının hali içler acısı.

'Tarihi yapıyı koruyoruz'

Oto lastikçiye ait dükkanın bahçesinde yer alan bu tarihi yapının, lastikleri ve fazla eşyaları depolama amacıyla kullanılıyor. Kameraları görünce şapel içerisinde yer alan lastikleri ve depoladıkları eşyaları boşaltan esnaf, yapıyı koruduklarını iddia ederek, "Biz buraya geldikten sonra buraya sahip çıktık" dedi. Esnaf, şapel üzerine çelik direklerle yapılan çatıyı ve etrafının tuğla ile örülmesini yine buradaki tarihi yapıyı korumak amacıyla yaptığını iddia etti.

Boğdan Sarayı'ndan kalma

Tarihçi Süleyman Faruk Göncüoğlu, "Boğdan Sarayı'ndan günümüze kalan parçalardan iddia edilen ve bizim de tahminlerimiz üzerinde bir ibadet mekanı. Şapel yani, küçük bir kilise olduğu tahmin ediliyor. Yani bizdeki mescit gibi bir mabet. Osmanlı'nın Balkan coğrafyasındaki siyaseten yürüttüğü ve oradaki yöneticileri bir noktada onurlandırdığı kendi ülkelerinde bile sahip olamayacakları bir saray teşekkül ettirmeleri bakımından kalıntılarının burada var olmaları çok büyük bir önem arz ediyor" dedi.

'Şehir tarihi çalışanlar açısından açık bir veritabanı'

Göncüoğlu mimarlık ve tarih çalışanları için buradaki eserin çok önemli olduğunu belirterek, "Dönem çalışanlar için de açık bir laboratuvar gibi burası. Tuğla ve taş örgü sistemleriyle yakından görülebilecek bir unsur. O yüzden bu yapı etrafına çalışanlar için pek çok büyük önem arz etmiyor ama mimarlık tarihi üzerine çalışan ya da İstanbul'un şehir tarihini çalışanlar için açık bir veri tabanı. Şapel dediğimiz yapı, küçük kilisedir. Sarayların, kompleks yapıların içerisinde ibadet mekanı olarak yapılmış yapılardır. Yani bizdeki mescit gibidir. Kesme tuğlalara inşa edilmiş güzel bir yapı görüyoruz" diye konuştu.

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