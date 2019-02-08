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Oto teyp hırsızı polisten kaçamadı

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Oto teyp hırsızı polisten kaçamadı
Oto teyp hırsızı polisten kaçamadı

17.09.2018 tarihinde  Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde toprak alan içerisinde park halinde bulunan Engiz KAVAK’a ait aracın arka bagaj camı hasar yapılarak kırıldıktan sonra araç içerisinden oto teybi çalınmıştır. Yapılan ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.A.Y. (E-22) tutuklanmış olup  soruşturma devam etmektedir.

Ayrıca 01.02.2019 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Gönyeli de bir inşaat alanı içerisinde muhafaza edilen Hasan DAYI’ya ait 2 adet spiral, 1 adet kırıcı - karıştırıcı mikser ve 1 adet fayans kesme makinesi çalınmıştır. Yapılan ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.K. (E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.       

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