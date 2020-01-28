Oto yıkamacıya kaçak akaryakıt operasyonu: Musluktan mazot aktığı belirlendi

Adana’da, kaçak akaryakıt satan bir oto yıkamacıya operasyon düzenlenen polis, yan yana iki musluktan birinden mazot aktığını belirleyince, toprağın üç metre altına gömülü, dört tonluk depoya ulaştı. Özel vanayla hat çekilen depoda kaçak akaryakıt satan iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki oto yıkamacıda kaçak mazot satışı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese giden polisler, arama sonucunda herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. İş yerindeki bir odaya giren polis, etrafta mazot kokusu aldı. Yan yana bulunan iki musluğu açan polis, birinden su yerine mazot aktığını fark etti.

Oto yıkamacı, iş yerinin arka tarafında toprağın altına gömülü bir depo olduğunu itiraf etti. Çağrılan kepçe sayesinde yaklaşık iki saatlik çalışmayla depoya ulaşıldı.

Çay bardağına koyup gösteriyormuş

Şüphelilerin, yakalanmamak ve dikkat çekmemek için özel boru ve pompa sistemi kurdukları, gelen araçlara litresi 4-5 liraya kaçak mazot sattıkları ortaya çıktı.

Depodaki mazot, incelenmek üzere başka bir tankere nakledildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibinin, sattığı akaryakıtın kalitesini göstermek için çay bardağına koyduğu mazotu gelen müşterilere gösterdiği öğrenildi.