Oto yıkamaya bırakılan araçtan 23 bin tl çaldı

05.01.21 tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir araç yıkama yerine yıkanmak üzere teslim edilen E.A isimli kadına ait aracın torpido gözünde bulunan 23,000 TL nakit parayı sirkat eden Kamerun uyruklu 33 yaşındaki öğrenci J. B. N.E. şikyet üzerine 07.01.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Tasarrufunda bulunan 21,000 TL nakit para emare olarak zapt edildi. Zanlı bugün 08.01.21 tarihinde araç içerisinden sirkat suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına savcı yardımcısı Hüseyin Eser, ilk tanık olarak İngilizce lisanına hâkim tercümanı tanık kürsüsüne yemin etmek üzere çağırdı.

Ne var ki tutuklandığı gün polise suçunu kabul ettiği yönünde İngilizce lisanında konuşup beyanda bulunan za bugünkü duruşmada İngilizce lisanını iyi bilmediğini iddia ederek Fransızca lisanına hâkim tercüman isteyince duruşmaya bir süre ara verilmek zorunda kalındı. Bilindiği üzere Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde şu anda İngiliz lisanına vakıf görevli bir kişi bulunmakta, diğer lisanlarda bulunmaması nedeniyle mahkemede zaman zaman sıkıntıların yaşandığı gözlenmektedir. Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, Fransız diline hâkim bir tercüman bulunması yönünde polise direktif vermesinin ardından bir süre tercüman arandı. Bir gün önce polise İngilizce konuşup beyanda bulunan zanlının bir gün sonra Fransızca bilen tercüman istemesinin nedeni ise anlaşılamadı.

İlerleyen sürede Fransız lisanına hâkim bir kişinin bulunmasıyla duruşma kaldığı yerden devam etti. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Emin Özbilen yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Özbilen şahadetinde, 05.01.21 tarihinde müştekinin HU 306 plakalı aracını saat 11.00 ile 14.30 arasında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir araç yıkama yerine teslim ettiğini, aracın torpido gözünde bulunan tümü 200’lük banknotlardan oluşan toplam 23,000 TL paranın sirkat edildiği yönünde 07.01. tarihinde polise bilgi verildiğini söyledi. Aynı tarihte araç yıkama yerinin ziyaret edilerek soruşturma yapıldığını ve olay tarihinde müştekiye ait aracınişyerinde part time olarak çalışan Kamerun uyruklu zanlı tarafından yıkandığının belirlendiğine dikkat çeken P Özbilen, aynı gün temin edilen arama müzekkeresi tahtında zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Arama esnasında yatak odasında dolap içerisinde zanlıya ait montun iç kısmında cep olmayan bir yerde yırtılm astar içerisine gizlenmiş naylon bir poşet içerisinde lastiklenmiş vaziyette 200 TL’lık banknotlar halinde toplam 21,000 TL nakit paranın bulunarak emare alındığını belirten PM Özbilen, zanlının suçunu kabul ettiği yönünde İngilizce dilinde yapmış olduğu beyanından sonra derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Eksik olan para miktarı ile ilgili zanlıdan istenilen izahatta, zanlının sirkat etmiş olduğu para içerisinden 400 TL karşılığı satın aldığı bir eşofmanı polise teslim ettiğine dikkat çeken PM Özbilen eşofmanın da emare olarak alındığını belirtti Zanlının tasarrufunda bulunan paraların müştekinin tarif ettiği şekilde aynen montun iç kısmında astar içerisin bulunduğunu söyleyen PM Özbilen, meselenin yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu, ayrıca şu an tespit edilemeyen 1600 TL nakit paranın akıbetinin araştırılacağına vurgu yaptıktan sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Avukatı bulunmayan zanlıya yargıcın konuşma fırsatı vermesi üzerine kısa beyanda bulunan zanlı, suçunu kabu ettiğini söyleyerek ilk kez böyle bir suç işlediğini belirttikten sonra özür diledi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)