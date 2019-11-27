Otobüs durağına girdi: Yaralılar var!

Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde, Gönyeli Çemberi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otobüs durağına girdi.
Kaza sonucu, durakta otobüs bekleyen kişiler yaralandı, durak yıkıldı.
Lefkoşa-Girne Anayolu, Gönyeli Çemberi yakınında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç otobüs durağına çarptı. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü ototobüs durağını yıkarak durakta bekleyen kişilere çarptı. Kaza sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Ayrıntılar geliyor.
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