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Otobüs yangını ile ilgili Polisten açıklama!

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Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Altuğ Refikoğulları yönetiminde bulunan TNP 675 plakalı otobüs, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu alev aldı.
Otobüs yangını ile ilgili Polisten açıklama!

Saat 13.20 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Altuğ Refikoğulları yönetiminde bulunan TNP 675 plakalı otobüsün motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu otobüsün iç ve tavan döşemesi ile koltukları, yanarak, ön, arka ve yan camları ise ısıdan patlamak suretiyle hasar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

 

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