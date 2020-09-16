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Otobüs yolcusu maske yerine yılan ‘taktı’

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Britanya’da otobüse binen bir yolcu yüz maskesi olarak yılan kullandı.
Otobüs yolcusu maske yerine yılan ‘taktı’

Britanya’da otobüse binen bir yolcu yüz maskesi olarak yılan kullandı.

Yolcu ve ağzını da kapatacak şekilde boynuna sarılı olan sürüngen Swindon’dan Manchester’a giden bir otobüste görüldü.

Otobüste bu garip olaya şahit olanlardan biri yılanın tutma demirlerinde süründüğünü görene kadar yolcunun komik bir maske taktığını düşündüğünü anlattı.

Görgü tanığı otobüsteki yolcuların olay karşısında şaşırmadığını belirtti.

yilanmaske_pamedia.jpgOtobüsün bağlı olduğu ulaşım hizmetlerinden bir yetkili maske kullanmanın zorunlu olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Hükümetin hazırladığı rehberde bunun bir cerrahi maske olmak zorunda olmadığı açıkça belirtilmiş. Yolcular kendi maskelerini yapabilir ya da bandana şal gibi uygun başka bir şey takabilir. Bu bir yere kadar yoruma açık olsa da yılan derisi kullanımını kapsadığını düşünmüyoruz, özellikle de deri hala yılanın üstündeyse.”

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