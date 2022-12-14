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Otobüse koşmak, çocuklarla hareketli aktiviteler yapmak uzun yaşamaya yardımcı olabilir

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Spor salonuna gitmeyi sevmiyor musunuz? Ve bunun için vicdan azabı mı çekiyorsunuz? Son araştırmalara göre, günlük hayat içindeki ‘bir ya da iki dakikalık aktivite patlamaları’ uzun yaşamaya katkı sağlayabilir.
Otobüse koşmak, çocuklarla hareketli aktiviteler yapmak uzun yaşamaya yardımcı olabilir
Bir yerden bir yere giderken kısa süreli koşmak, sağlık için en az spor salonuna gitmek kadar etkili olabilir. Fotoğraf: Pixabay

Sidney Üniversitesi Charles Perkins Merkezi’nden bir ekip, yaşam tarzı fiziksel aktivitesi ya da VILPA adını verdikleri “günlük aktivite patlamaları”nın sağlığa yararlarını ölçtü.

Peki nedir bu VILPA? Otobüse koşmak, günlük işleri hallederken hızlı yürümek veya çocuklarla yüksek enerjili oyunlar oynamak gibi, her gün zevkle yaptığımız bir ila iki dakikalık şiddetli aktivite nöbetleri.

Spor yapmayan kişiler incelendi

Araştırmacılar, Birleşik Krallık’ta egzersiz veya spor yapmayan 25 bin kişinin günlük aktivitesini ölçmek için bileğe takılan izleyicilerin haftalık verilerini kullandı. Katılımcıların sağlık verileri daha sonra yedi yıl boyunca izlendi.

Sonuçlar, her gün sadece üç ila dört dakikalık VILPA nöbetlerinin tüm nedenlere ve kansere bağlı ölümlerde yüzde 40’a varan azalma ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca kalp krizi veya inme gibi kardiyovasküler hastalıklarla ilgili ölüm riskinde yüzde 49’a varan bir azalma ile ilişkilendirildi.

Ölümlerde azalma

Daily Mail gazetesindeki habere göre, araştırmadaki en büyük kazanım, günde yaklaşık dört ila beş VILPA nöbeti yaşayanlar ile hiç VILPA yaşamayanlar karşılaştırıldığında görüldü. Günde maksimum 11 VILPA nöbeti, kardiyovasküler ölüm riskinde yüzde 65 azalma ve kansere bağlı ölüm riskinde yüzde 49 azalma ile bağlantılıydı. Bulgular Nature Medicine dergisinde yayınlandı.

Fiziksel aktivite, yaşam tarzı ve toplum sağlığı profesörü Emmanuel Stamatakis şunları söyledi: “Çalışmamız, günlük yaşamın bir parçası olarak yapılan tesadüfi aktivitelerin yoğunluğunu artırarak yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmana benzer faydalar elde edilebileceğini gösteriyor. Günlük faaliyetlerin yoğunluğunu artırmak kulüp üyeliği ve özel beceri de gerektirmez. Yürürken veya ev işlerini biraz daha fazla enerjiyle yaparken hızı artırmayı içerir.”

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