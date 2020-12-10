Otobüsle,karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmıştı

9.12.20 tarihinde saat 07.30 raddelerinde Gazimağusa‘da, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan D.G‘ye kullanımındaki TJC 190 plakalı otobüsünün sol ün kısmıyla çarpmak suretiyle kazanın meydana gelmesine neden olan F.Ö. derdest emri gereği ayni gün tutuklandı.

Zanlı bugün 10.12.20 tarihinde dikkatsiz sürüş, tehlikeli sürüş, 50 km‘yi aşkın süratli araç kullanma, yaya geçidinde yürüyen yayaya çarpma suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri alındı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Salih Demirci olgularla ilgili bilgi aktardı.

PM Demirci şahadetinde zanlının 9.12.20 tarihinde saat 07.30 raddelerinde Gazimağusa’da Polat Paşa Caddesi üzerinde, Namık Kemal caddesi önlerindeki yaya geçidinde 50 kilometreyi aşkın bir süratle yolu karşıdan karşıya geçmekte olan D.G isimli yayaya kullanımındaki TJC 190 plakalı otobüsün ön sol kısmı ile vurmak suretiyle bir kazaya sebebiyet verdiğini söyledi.

Kaza sonrası yaralının ambulansla Gazimağusa Devlet hastanesine kaldırıldığını, kafatasında kırık oluşması ve beyin kanaması geçirmesi nedeniyle Nöroloji servisinde müşahede altına alındığına dikkat çeken tanık polis, durumun ciddi olduğunu belirtti.

Zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını, gönüllü ifade verdiğini belirten tanık polis, gönüllü ifaden teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığını, alınması gereken ifadeler olduğunu, aracın uzman tarafından teknik muayene ve kontrolü yapılacak olmasına değindikten sonra zanlı aleyhine 1 günlük süre ile tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.