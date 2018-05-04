Otobüsler hazır

Grup toplantısı sırasında adaylar arasında ismi konuşulan İlhan Kesici’nin “Muharrem İnce’yi tebrik ettim” demesiyle de CHP’nin adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğu konuşulmaya başlandı. Muhharrem İnce’nin aday olduğu iddialarına ise yeni fotoğraflar eklendi.

Muharrem İnce’nin yakınındaki çalışma ekibi yarın CHP’nin adayının açıklanacağı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’ndan fotoğraflar paylaşması dikkat çekti. Fotoğraflarda “Türkiye’m kazanacak” sloganının öne çıktığı görülürken, paylaşımın, “Salon hazır, biz hazırız, sen de hazır ol Türkiyem… İnce İnce geliyoruz” ifadeleriyle yapılması, Muharrem İnce’nin adaylığı iddialarını kuvvetlendirdi.