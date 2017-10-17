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Otobüsün çarptığı 23 yaşındaki Seda Doğan yaralandı

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Otobüsün çarptığı 23 yaşındaki Seda Doğan yaralandı
Lefkoşa Haspolat-Taşkent yolu üzerindeki anayolda karşıdan karşıya geçerken otobüsün çarptığı UKÜ öğrencisi 23 yaşındaki  Seda Doğan yaralandı.

Haspolat -Taşkent yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde otobüsün sürücünün çarptığı yaya 23 yaşındaki  Seda Doğan yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre , kaza öğle saatlerinde Haspolat -Taşkent yolu üzerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  önünde yaşandı.

TMK 970 plakalı otobüs sürücüsü 45 yaşındaki Orhan Saz, kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolu geçmeye çalışan 23 yaşındaki Seda Doğan’a çarptı.

Kaza sonucu Seda Doğan yaralandı… Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne  kaldırılan Seda Doğan’ın tedavisi sürüyor.

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