Otobüsün çarptığı 23 yaşındaki Seda Doğan yaralandı

Haspolat -Taşkent yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde otobüsün sürücünün çarptığı yaya 23 yaşındaki Seda Doğan yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre , kaza öğle saatlerinde Haspolat -Taşkent yolu üzerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önünde yaşandı.
TMK 970 plakalı otobüs sürücüsü 45 yaşındaki Orhan Saz, kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolu geçmeye çalışan 23 yaşındaki Seda Doğan’a çarptı.
Kaza sonucu Seda Doğan yaralandı… Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Seda Doğan’ın tedavisi sürüyor.
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