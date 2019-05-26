Otomobil Motoruna Sıkışan Yavru Kedi İstanbul'dan Antalya'ya Geldi
Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İstanbul plakalı bir otomobilden kedi sesi duyanlar, aynı mahalledeki hayvansever Ulaş Kaşıkçı'dan yardım istedi. Aracın motor kısmında sıkışan yavru kedi, yaklaşık 2 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı. Yavru kedinin bir gün önce İstanbul'dan Antalya'ya gelen kişiye ait aracın motoruna girdiğini, araç sahibinin durumu fark etmesine rağmen yaklaşık 700 kilometre bu şekilde geldiği belirlendi.
İstanbul'da otomobil motoruna sıkışan yavru kedi 700 kilometre yol katederek İstanbul'dan Antalya'ya geldi.
26 Mayıs 2019 Pazar 17:30
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