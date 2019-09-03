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Otomobil satışları yüzde 45 azaldı

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışı, 2019 yılı ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 azalarak 239 bin 317 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları yüzde 45 azaldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışı, 2019 yılı ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 azalarak 239.317 adet olarak gerçekleşti.

2018 yılı ilk sekiz ayında 440.428 adet toplam satış gerçekleşmişti.

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