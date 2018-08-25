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Otomobil Tutkunlarını Buluşturan Müze… 

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Yakın Doğu Üniversitesi Araba Müzesi Büyük İlgi Görüyor…
Otomobil Tutkunlarını Buluşturan Müze… 

Kıbrıs’ın ilk ve tek araba müzesi olma özelliği ile ön plana çıkan, içerisinde 19. 20. ve 21. yüzyıla ait arabaların sergilendiği Yakın Doğu Üniversitesi Araba Müzesi ziyaretçilerinden büyük ilgi görüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, yerli ve yabancı turistler, öğrenciler, gençler ve takipçileri gittikçe artan klasik otomobil tutkunlarının uğrak mekanı haline gelen müzeyi bugüne kadar 40 binden fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Açıldığı günden beri yurt dışından çeşitli otomobil kulüplerinin üyeleri tarafından da ziyaret edilen ve çok beğenilen Yakın Doğu Üniversitesi Araba Müzesi, özellikle ülkemize gelen turistlerin uğrak mekanı haline gelirken çocuklar, antika otomobil meraklıları, koleksiyonerler tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Turistler Klasikler ve Özel Üretim Spor Arabalara Hayran Kalıyor…

Koleksiyonunda bulunan arabalarla ziyaretçilerini adeta bir zaman tüneline sokan müzede, otomobil dünyasının demirbaşları olan Mercedes, Ford, Ferrari, BMW, gibi markaların ilk modellerinden günümüze kadarki yolculuklarını izlemek mümkün. Dünyada ilk üretilen ve ilk üretilenlerin son kalan yegane örneklerini bünyesinde barındıran müzede, 1899 Model Crestmobil, 1903 model Wolseley ve 1909 model Buick gibi klasik araçların yanında 300 km hız sınırını aşmış Jaguar, Lamborghini Murcielago Roadster, Dodge Viper SRT10 Final Edition gibi efsane olmuş pek çok spor araba turistlerin ilgi odağı oldu.

muze.jpegHer biri zamanının kilometre taşı olan motorlu araçların yanında, müzede bulunan orijinal uçak parçalarından tasarlanan toplantı salonu da büyük ilgi görüyor.  Klasik ve spor tarzda onlarca çeşit arabanın sergilendiği müze, haftanın beş günü 8.30 - 17.00 saatleri arasında meraklılarını bekliyor.

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