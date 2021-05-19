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Otomobil üreticisi Toyota, iki üretim hattını durduracak

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Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, çip tedarik sorunu sebebiyle iki üretim hattını durduracağını açıkladı.
Otomobil üreticisi Toyota, iki üretim hattını durduracak

Pandemi insan sağlığının dışında bir çok farklı krizi de beraberinde getirdi. Çip üreticileri hızlı tüketim elektronik sektörüne yönelirken, dijitalleşen otomotiv sektörüne stok yetiştiremez hale geldi. Bu durumdan etkilenen şirketler kervanına Japon otomobil üreticisi Toyota Motor'da katıldı.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate ve Miyagi fabrikalarında 7 Haziran'dan itibaren iki üretim hattını en fazla 8 gün süreyle durduracak.

20 BİN AZALACAK

Bu sürede firmanın C-HR, Yaris Cross ve Yaris compact modellerinin imalatının etkileneceği ve araç üretiminin yaklaşık 20 bin azalacağı tahmin ediliyor.

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