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Otomobil ve motor sporları alanında faaliyet gösteren 8 dernekten “Başka Hilmiler Ölmesin” eylemi

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Otomobil ve motor sporları alanında faaliyet gösteren 8 dernek, trafik kazalarına ve yollardaki alt yapı eksikliklerine dikkat çekmek üzere yarın Girne-Lefkoşa anayolunda “Başka Hilmiler Ölmesin” sloganıyla eylem yapacak.
Otomobil ve motor sporları alanında faaliyet gösteren 8 dernekten “Başka Hilmiler Ölmesin” eylemi

24 yaşındaki Hilmi Çelebioğlu’nun geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği kazanın gerçekleştiği noktada, Girne – Lefkoşa anayolu üzerindeki “Bulut İnşaat” sitesi önünde gerçekleşecek eylem, saat 16.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek.
Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF) üyesi olan Çelebioğlu’nun kaza geçirdiği yere siyah çelenk bırakılacak,  dernekler adında basın açıklaması yapılacak.

“Başka Hilmiler Ölmesin’ sloganıyla gerçekleştirilecek eylemde, yaralanma ve ölümle sonuçlanan birçok kazanın meydana geldiği yoldaki refüjün koruyucu bariyer eksikliğine de dikkat çekilecek.

Motor sporları kulüpleri adına yazılı açıklama yaparak, “24 yaşındaki gencecik insanımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” diyen Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF) Başkanı Zühtü Cumaligil,  eyleme destek veren örgütleri şöyle aktardı:

“Kyrenia Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü.”

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