Otomobilde 90 km hız ve yakıt iddiası doğru mu şehir efsanesi mi?

Artan yakıt fiyatları sonrası yakıt verimliliği konusu daha çok gündemde... Peki, yakıt tasarrufu ile ilgili 90 km hız inanışı gerçek mi yoksa bir şehir efsane mi? Farklı bir iddia var...

Uzun yıllardır, yakıt verimliliği sağlamak için saatte 90 kilometre hızın yararlı olduğuna inanılır. Ancak bu durum böyle olmayabilir.

Çünkü, BBC'nin, İngiltere merkezli RAC otomotiv hizmetleri şirketine dayandırdığı haberinde tablo biraz daha farklı görünüyor. RAC'ın açıklamasına göre bu bir şehir efsanesi ve yakıt tasarrufu için aslında optimum bir hız seviyesi yok.

Peki, 90 km söylentisi nereden çıkıyor? BBC'nin aktardığı habere göre RAC, saatte 90 kilometre hız seviyesinin bir zamanlar yapılan yakıt verimliliği denemelerinden alındığını ve günümüzde kullanılan araçlarda geçerli olmadığını belirtiyor. RAC, yakıt tasarrufu için hız seviyesinin aracın modeline ve boyutuna göre saatte 72-80 arasında değiştiğini söylüyor.

RAC araçtan araca farklılık gösteren yakıt ekonomisinin hızın yanı sıra lastik basıncı, portbagajların varlığı ve sürüş tarzı gibi bir dizi başka faktöre de bağlı olduğunu belirtiyor.

RAC aynı zamanda sürücülere uzun yolculuklarda hız seviyelerini düşürmelerini; dışarıdaki hava direncine karşı hızlanmanın daha çok benzin tüketilmesine neden olduğunu savunuyor.

RAC'ın yakıt tasarrufu için bazı önerileri ise şöyle:

1-Aracın bakımını yaptığınızdan emin olun

2-Aşırı hız, yakıtı tüketen en büyük faktördür, bu nedenle hafif bir sağ ayağa sahip olmak ve tüm hızlanmaların yumuşak olmasını sağlamak yakıt açısından verimli sürüş için çok önemlidir.

3-Trafik koşullarını tahmin edin, ivme kaybetmemeye çalışın

4- Hız sabitleyici, yalnızca sabit düz bir yüzeyde sürerken yakıt ekonomisine yardımcı olur. Yakıttan tasarruf etmenin anahtarlarından biri sabit bir hızda sürmektir, hız sabitleyici bunu düz yollarda etkili bir şekilde yapabilir ve gereksiz hızlanmaları engelleyerek sürüşünüzü mümkün olduğunca yakıt verimli hale getirir. Ancak hız sabitleyicinizi düz yollarda değil de düzenli olarak kullanırsanız yakıt tüketiminizi artıracak sorunlarla karşılaşırsınız.

5-Yükü hafifletin

6-Yolculukları birleştirin

7-Klimanızı gerçekten gerekmedikçe kullanmayın çünkü klima motor gücünü kullanır ve bu nedenle yakıt tüketimini artırır.