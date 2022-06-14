  • BIST 2.521,68
  • Altın 1007.423
  • Dolar 17.2712
  • Euro 18.0139
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASıcak hava ve güneş sağlığınızı tehdit etmesin!

Otomobilde 90 km hız ve yakıt iddiası doğru mu şehir efsanesi mi?

» »
Artan yakıt fiyatları sonrası yakıt verimliliği konusu daha çok gündemde... Peki, yakıt tasarrufu ile ilgili 90 km hız inanışı gerçek mi yoksa bir şehir efsane mi? Farklı bir iddia var...
Otomobilde 90 km hız ve yakıt iddiası doğru mu şehir efsanesi mi?

Uzun yıllardır, yakıt verimliliği sağlamak için saatte 90 kilometre hızın yararlı olduğuna inanılır. Ancak bu durum böyle olmayabilir.

Çünkü, BBC'nin, İngiltere merkezli RAC otomotiv hizmetleri şirketine dayandırdığı haberinde tablo biraz daha farklı görünüyor. RAC'ın açıklamasına göre bu bir şehir efsanesi ve yakıt tasarrufu için aslında optimum bir hız seviyesi yok.

Peki, 90 km söylentisi nereden çıkıyor? BBC'nin aktardığı habere göre RAC, saatte 90 kilometre hız seviyesinin bir zamanlar yapılan yakıt verimliliği denemelerinden alındığını ve günümüzde kullanılan araçlarda geçerli olmadığını belirtiyor. RAC, yakıt tasarrufu için hız seviyesinin aracın modeline ve boyutuna göre saatte 72-80 arasında değiştiğini söylüyor.

RAC araçtan araca farklılık gösteren yakıt ekonomisinin hızın yanı sıra lastik basıncı, portbagajların varlığı ve sürüş tarzı gibi bir dizi başka faktöre de bağlı olduğunu belirtiyor.

 

RAC aynı zamanda sürücülere uzun yolculuklarda hız seviyelerini düşürmelerini; dışarıdaki hava direncine karşı hızlanmanın daha çok benzin tüketilmesine neden olduğunu savunuyor.

 

RAC'ın yakıt tasarrufu için bazı önerileri ise şöyle:

1-Aracın bakımını yaptığınızdan emin olun
2-Aşırı hız, yakıtı tüketen en büyük faktördür, bu nedenle hafif bir sağ ayağa sahip olmak ve tüm hızlanmaların yumuşak olmasını sağlamak yakıt açısından verimli sürüş için çok önemlidir.
3-Trafik koşullarını tahmin edin, ivme kaybetmemeye çalışın
4- Hız sabitleyici, yalnızca sabit düz bir yüzeyde sürerken yakıt ekonomisine yardımcı olur. Yakıttan tasarruf etmenin anahtarlarından biri sabit bir hızda sürmektir, hız sabitleyici bunu düz yollarda etkili bir şekilde yapabilir ve gereksiz hızlanmaları engelleyerek sürüşünüzü mümkün olduğunca yakıt verimli hale getirir. Ancak hız sabitleyicinizi düz yollarda değil de düzenli olarak kullanırsanız yakıt tüketiminizi artıracak sorunlarla karşılaşırsınız.
5-Yükü hafifletin
6-Yolculukları birleştirin
7-Klimanızı gerçekten gerekmedikçe kullanmayın çünkü klima motor gücünü kullanır ve bu nedenle yakıt tüketimini artırır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2000 yıllık mermer tabletten askeri eğitim alan öğrencilerin listesi çıktı12 Haziran 2022 Pazar 13:37
  • Amerika’da iki kişi çikolata tankının içine düştü10 Haziran 2022 Cuma 15:48
  • 160 bin kadın incelendi… İyimserler daha mı uzun yaşıyor?09 Haziran 2022 Perşembe 23:29
  • Bill Gates, yaz için 5 kitaplık okuma listesini yayınladı08 Haziran 2022 Çarşamba 22:27
  • Neden favori renklerimiz var ve çoğu kişi maviyi tercih ediyor?08 Haziran 2022 Çarşamba 09:14
  • Kraliçe’den fotoğraf yasağı07 Haziran 2022 Salı 19:02
  • Haftada 4 gün çalışma için dünyanın en kapsamlı pilot uygulaması başladı06 Haziran 2022 Pazartesi 16:22
  • Yazın tüketilecek 5 sebze04 Haziran 2022 Cumartesi 12:05
  • Leylek ‘Mecnun’, yaralı ‘Leyla’sını yalnız bırakmıyor02 Haziran 2022 Perşembe 09:15
  • Nadir türler risk altında: İngiltere'de orkide hırsızlığı01 Haziran 2022 Çarşamba 23:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti