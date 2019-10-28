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Otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan iki kişi polis çıktı

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Otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan iki kişi polis çıktı
Otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan iki kişi polis çıktı

Ağrı’da polislerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında, gümrük kaçağı sigaralar ele geçirilirken, araçta bulunan iki kişi polis çıktı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin önceki gün sabah saatlerinde yaptığı uygulama sırasında bagajda kaçak sigaralarla yakalanan polisler, otomobili çalıştırarak, kaçmaya başladı. Bu sırada görevli polis memuru, sürücünün açık penceresine tutundu.

Şüpheli polisler, yaklaşık 100 metre arkalarından koşturdukları polise aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı. Uygulama noktasından kaçan iki polis memuru, kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. 

Şüpheli polislerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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