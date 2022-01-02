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Otomobili Olanlar Dikkat: Hırsızlar Hava Yastıklarını Çalmaya Başladı

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Otomobil hırsızlarının bir dönem çalarak sattıkları radyo ve kasetçaların yerini hava yastığının aldığı ortaya çıktı.
Otomobili Olanlar Dikkat: Hırsızlar Hava Yastıklarını Çalmaya Başladı

İngiliz Sunday Times gazetesi, son dönemde ülkede otomobil hırsızlarının hava yastıklarını çalmaya başladığını duyurdu. Gazete, hırsızların eskiden radyo ve kasetçaları çaldığını ve daha sonra jantların çalınarak ikinci el pazarından satıldığına dikkat çekerken, son dönemde ise hava yastıklarının çalındığını ve bu durumun ciddi bir güvenlik zafiyeti yarattığını aktardı.

Hırsızların hava yastıklarını çalarak başka araçlara yasal izinleri olmadan taktığını ve bu durumun güvenlik sorunu yarattığını duyurdu. Yetkililer, hırsızların hava yastıklarını 5 dakikada çaldığını ve bunları 500 sterline (yaklaşık 9 bin TL’ye) resmi olmayan tamircilerde sattıklarına dikkat çekti.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde hırsızların belirli markaları hedefe aldığına dikkat çekilirken bunun arkasında organize suç örgütlerinin olduğu kaydedildi.

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