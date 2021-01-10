Otomobilin bagajında taşınan köpeğin kafası hoparlör boşluğuna sıkıştı

Muğla’da otomobilin bagajında taşınan köpeğin başı, hoparlör boşluğuna sıkıştı.
Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde yaşanan olayda, Alman kurdu cinsi köpeğin başının arka koltuğun üzerindeki hoparlör boşluğuna sıkışması üzerine sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla köpeği kurtardı.
Adı öğrenilemeyen sahibi, beş yaşındaki köpeğini aracına alıp yoluna devam etti.
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