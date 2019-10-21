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Otomobilinin üzerine ‘Boşandım çok mutluyum’ yazarak konvoy eşliğinde tur attı

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Otomobilinin üzerine ‘Boşandım çok mutluyum’ yazarak konvoy eşliğinde tur attı
Otomobilinin üzerine ‘Boşandım çok mutluyum’ yazarak konvoy eşliğinde tur attı

İstanbul’da eşinden boşanan bir kişi, otomobilini gelin arabası gibi süsletip üzerine ‘Boşandım çok mutluyum’ yazarak damat kıyafetiyle konvoy eşliğinde tur attı.

Araç konvoyu oluşturup kornalara basarak tur atan adam yanına yaklaşan başka otomobil sürücüsünün, “Duygularını alabilir miyim? Niye böyle bir karar aldın” sorusu üzerine şöyle konuştu: “Boşandım çok mutluyum. İki yıl mücadele ettim. Her şeyimi kaybettim ve kendim de bittim. Boşandığıma gerçekten çok mutluyum. Darısı sizlerin başına. Evlendiğim insan yanlış bir insandı. Bu saatten sonra evliliği düşünmüyorum. Çocuğum var. Çocuğumu göstermiyorlar.”

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