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Otomobilinize holografik navigasyonlu ön cam geliyor

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Otomobilinize holografik navigasyonlu ön cam geliyor
WayRay ve Harman firmaları güçlerini birleştirerek arabaların ön camını ekrana çeviren bir teknoloji geliştirdiler. Arabanızın ön camında hız, devir, navigasyon bilgilerinizi görmek ister miydiniz?

Yenilikçi ürünleriyle tanınan WayRay, holografik uygulamalar üzerine çalışan bir İsviçre firması. Firmanın ünlü Hi-Fi ses sistemleri markası Harman ile ortaklığı sonucu ortaya çıkan yeni bir sistem, arabanızın ön camını şeffaf bir ekran haline getiriyor. Tüketici elektroniği fuarı CES 2017'de sunulan sistem ile ön camınızda artırılmış gerçeklik destekli navigasyon bilgileri yer alabiliyor.

Bu fikir aslında yeni değil, daha önce de ön cama çeşitli bilgiler yansıtan cihazlar vardı. Hatta büyük otomotiv markaları üst seviye araçlarına bu türden özellikler koymaya başladılar bile. Ama WayRay firması bu çözümleri konusunda çok iddialı ve pazarda buna benzer bir ürün olmadığını söylüyor. Holografik görüntüleri cama yansıtmak için konsol için kolayca yerleştirilen özel bir projektör ve cama yapıştırılan neredeyse tamamen şeffaf ince bir film kullanılıyor. Cama yansıtılan görüntüler de yüksek çözünürlüklü ve tüm camı kaplayabiliyor.

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Bu sistem istenirse yan camlara da takılabiliyor. Uzun yolculuklarda çocuklarınız yan camları birer ekran gibi kullanıp oyun oynayabilir veya film izleyebilir. Güneşli havalarda tüm camlara koyu bir imaj yansıtılıp güneş perdesi işlevi görebilir. Ön camda ise en basitinden hız, devir göstergeleri ve navigasyon bilgieri yansıtılıp daha kolay okunur hale sokulabilir.

Bu sistem henüz satışa çıkmamış ama birkaç sene içinde her türlü arabaya monte edilebilecek farklı paketler halinde sunulacağı tahmin ediliyor.

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