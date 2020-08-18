Otomobillerde hava yastığı oyunu: İnsan hayatını riske atıyorlar

Hava yastıkları bir kaza anında güvenliğimizi sağlamada en önemli unsur. TÜSODER Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Yağız Gündoğdu son dönemlerde hava yastıklarında yaşanan sorunlara dair çok vakayla karşılaştıklarını anlattı

Otomobillerde trafik kazası anında insanın hayatını kurtaracak faktörlerden ilki emniyet kemeri ise ikincisi de hava yastıkları.

Ancak gözle görünür noktada olmadıklarından hava yastıklarının içerdiği sorunlar, ikinci el satışlarda alıcılar tarafından fark edilmeyebiliyor.

Ta ki trafik kazası geçirene ve o kazada hava yastığının korumasına ihtiyaç hissedilene kadar…

Hava yastıklarındaki daha önce fark edilemeyen sorun, kazalarda ölümlere ve ciddi yaralanmalara neden olabiliyor.

“20-25 km hızla çarpıldığında açmayan yastık kusurludur”

Otomobillerde hava yastığından kaynaklanan sorunlara dikkat çeken Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Yağız Gündoğdu, öncelikle hava yastığının çarpışma anında aracın ön tarafında bulunan sensörün oluşturduğu elektrik sinyallerinin yoğunluğuna göre açıldığını kaydederek, şu uyarıda bulundu:

Hava yastıkları çarpışma anında aracın hızı belirli bir limitin üstündeyse açılırlar. Bu limit Avrupa Birliği standardı olan 20-25 km/s olarak belirlenmiştir. Bu şartların sağlanmasına rağmen hava yastığı açılmadığı takdirde araç “ayıplı mal” olarak nitelendirilebilir.

“Sıfır araçlarda da hatalı hava yastıkları olabiliyor”

“Son günlerde birçok vatandaşımızın da bu gibi olaylara karşılaştığını görüyoruz" diyen Gündoğdu, davalarda karşılaştığı vakalarla ilgili olarak ilk önce sıfır arabalarda yaşanan sorunlara örnek verdi:

Sıfır araçlar satışından itibaren hatalı hava yastıklarına sahip olabileceği gibi ithalatçı firmaların hava yastıkları ya da bağlantılı parça değişikliği yaparak da aracı ayıplı hale getirebilmektedirler.

“Patlak kısım kapatılıp, araç hava yastıksız satışa sunuluyor”

İkinci el otomobil piyasasında hava yastığından kaynaklanan sorunların daha fazla olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Daha ucuz veya usulüne uygun olarak kullanılmayan yedek parçalar sebebiyle kaza anında bu parçalar ya hiç ya da gerektiği gibi çalışmıyor. Örnek verecek olursak daha önce hava yastığı patlamış bir aracın patlak kısmı kapatılıp araç doğrudan hava yastıksız olarak yeniden satışa sunulduğu bir davamız var. Nasıl kapattıklarına gelince bu tür durumlarda hava yastıklarının üst plastiklerine macun çekip boyuyorlar. Bazılarında kaplama deriyse deri kaplıyorlar.

"Orjinali söküp düşük kaliteli yastığı takıp satışa sunuyorlar"

Gündoğdu, bazı vakalarda da orjinal hava yastığının sökülüp yerine daha düşük kaliteli hava yastığı takılarak satışa sunulabildiğini iddia ederek, "Her iki durumda da araçlarda kaza anında hava yastıkları gerektiği gibi çalışmayıp çeşitli zararlara neden olabilmektedir" diye konuştu.

"Dolandırıcılık suçuna da girer"

Bu tür vakaların ayıplı mal satmak suçuna girdiği kadar dolandırıcılık suçuna da girebileceğini söyleyen Gündoğdu, şu uyarılarda bulundu: