Otomobillerde hava yastığı oyunu: İnsan hayatını riske atıyorlar

Otomobillerde trafik kazası anında insanın hayatını kurtaracak faktörlerden ilki emniyet kemeri ise ikincisi de hava yastıkları.
Ancak gözle görünür noktada olmadıklarından hava yastıklarının içerdiği sorunlar, ikinci el satışlarda alıcılar tarafından fark edilmeyebiliyor.
Ta ki trafik kazası geçirene ve o kazada hava yastığının korumasına ihtiyaç hissedilene kadar…
Hava yastıklarındaki daha önce fark edilemeyen sorun, kazalarda ölümlere ve ciddi yaralanmalara neden olabiliyor.
“20-25 km hızla çarpıldığında açmayan yastık kusurludur”
Otomobillerde hava yastığından kaynaklanan sorunlara dikkat çeken Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Yağız Gündoğdu, öncelikle hava yastığının çarpışma anında aracın ön tarafında bulunan sensörün oluşturduğu elektrik sinyallerinin yoğunluğuna göre açıldığını kaydederek, şu uyarıda bulundu:
Hava yastıkları çarpışma anında aracın hızı belirli bir limitin üstündeyse açılırlar. Bu limit Avrupa Birliği standardı olan 20-25 km/s olarak belirlenmiştir. Bu şartların sağlanmasına rağmen hava yastığı açılmadığı takdirde araç “ayıplı mal” olarak nitelendirilebilir.
“Sıfır araçlarda da hatalı hava yastıkları olabiliyor”
“Son günlerde birçok vatandaşımızın da bu gibi olaylara karşılaştığını görüyoruz" diyen Gündoğdu, davalarda karşılaştığı vakalarla ilgili olarak ilk önce sıfır arabalarda yaşanan sorunlara örnek verdi:
Sıfır araçlar satışından itibaren hatalı hava yastıklarına sahip olabileceği gibi ithalatçı firmaların hava yastıkları ya da bağlantılı parça değişikliği yaparak da aracı ayıplı hale getirebilmektedirler.
“Patlak kısım kapatılıp, araç hava yastıksız satışa sunuluyor”
İkinci el otomobil piyasasında hava yastığından kaynaklanan sorunların daha fazla olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Daha ucuz veya usulüne uygun olarak kullanılmayan yedek parçalar sebebiyle kaza anında bu parçalar ya hiç ya da gerektiği gibi çalışmıyor. Örnek verecek olursak daha önce hava yastığı patlamış bir aracın patlak kısmı kapatılıp araç doğrudan hava yastıksız olarak yeniden satışa sunulduğu bir davamız var. Nasıl kapattıklarına gelince bu tür durumlarda hava yastıklarının üst plastiklerine macun çekip boyuyorlar. Bazılarında kaplama deriyse deri kaplıyorlar.
"Orjinali söküp düşük kaliteli yastığı takıp satışa sunuyorlar"
Gündoğdu, bazı vakalarda da orjinal hava yastığının sökülüp yerine daha düşük kaliteli hava yastığı takılarak satışa sunulabildiğini iddia ederek, "Her iki durumda da araçlarda kaza anında hava yastıkları gerektiği gibi çalışmayıp çeşitli zararlara neden olabilmektedir" diye konuştu.
"Dolandırıcılık suçuna da girer"
Bu tür vakaların ayıplı mal satmak suçuna girdiği kadar dolandırıcılık suçuna da girebileceğini söyleyen Gündoğdu, şu uyarılarda bulundu:
- Güvenmediğiniz bir satıcıdan araç almayın.
- Satın alınacak aracı mutlaka Türkiye genelinde faaliyet gösteren eksper firmalarında incelettirin.
- Eğer bir kaza geçirdiyseniz ve kaza sırasında aracınızın hava yastıkları açılmadıysa; aracın üreticisine, ithalatçısına ve önceki sahiplerine karşı ileri sürülebilecek haklarınız için avukatınıza başvurun.
Japon üreticinin 10 milyon hatalı hava yastığı otomotiv sektörünü sarstı
Oto güvenlik ekipmanları üreten Japon Takata firması, hatalı üretilen ve değişik markalara satılan 10 milyondan fazla hatalı hava yastığını 2019 sonunda geri çağırmıştı.
İmalat hatasından bu firmadan hava yastığı alan ve her biri de sektörün önde gelen firmaları olan birçok marka da etkilendi.
Firmalar hatalı hava yastıklarının bulunduğu onbinlerce otomobili geri çağırırken ABD, Avustralya ve Malezya gibi ülkelerde soruşturma açıldı.
Hatalı hava yastıkları olan araçları 'saatli bomba' olarak nitelemişti
Hatalı hava yastığının Avustralya’da bir sürünün ölümüne neden olduğu kesinleşirken, Malezya Ulaştırma Bakanı Anthoney Loke, 2018’in haziran ayında yaptığı açıklamada ülkede hatalı olduğu tespit edilen 71 bin araç olduğunu söylemiş ve bunları birer “saatli bomba” olarak nitelemişti.
23 kişi öldü, 180 kişi yaralandı
Bakan Loke, sadece Malezya’da hatalı hava yastıklarının yüzünden yedi kişinin öldüğünü söylerken, aynı haberde Takata’nın piyasaya sürdüğü hatalı hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde en az 23 kişinin öldüğü, 180 kişinin yaralandığı iddia edildi.
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