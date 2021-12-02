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Otomotiv devi Nissan Ay keşif aracını tanıttı

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Nissan Motor, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ortaklaşa geliştirdiği keşif aracını tanıttı.
Otomotiv devi Nissan Ay keşif aracını tanıttı

Nissan Motor, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ortaklaşa geliştirdiği keşif aracını tanıttı. Motor kontrol teknolojisinden güç alan aracının, Ay'ın dalgalı yüzeyinde sorunsuz bir şekilde hareket etmesi bekleniyor.

Japon otomotiv devi Nissan, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ortaklaşa geliştirdiği Ay taşıtının prototipini kamuoyuna tanıttı.

Nissan'ın elektrikli araçlarda kullanmak üzere geliştirdiği motor kontrol teknolojisinden yararlanan aracın, Ay'ın dalgalı yüzeyinde sorunsuz bir şekilde hareket etmesinin hedeflendiği bildirildi.

Sürücüsüz olarak hareket etmek üzere tasarlanan ve güneş enerjisiyle çalışması beklenen keşif aracının, ay yüzeyine uyum sağlayan özel tekerleklerle donatıldığı belirtildi.

Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin JAXA ile proje geliştirme sürecine devam edeceği kaydedilirken, aracın kullanıma ne zaman hazır olacağının ise henüz netleşmediği ifade edildi.

Hondanın hedefi de Ay Japonya merkezli bir diğer otomotiv üreticisi Honda'nın da 2029'da Ay'a gönderilmesi hedeflenen bir keşif aracı üzerinde JAXA ile ortaklaşa çalıştığı biliniyor.

Honda ayrıca uzay keşif projelerinde kullanılmak üzere oksijen, hidrojen ve elektrik sağlayacak bir yenilenebilir enerji sistemi üzerinde çalışma yürütüyor.

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