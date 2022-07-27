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Otomotiv sektörünün iki büyük şirketi Tofaş ve Ford Otosan üretime ara veriyor

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Tofaş yıllık izin ve planlı bakım kapsamında Ağustos'ta iki hafta süreyle üretimi durduracak. Ford Otosan yıllık izin kapsamında Ağustos ayı içinde üretime ara verecek.
Otomotiv sektörünün iki büyük şirketi Tofaş ve Ford Otosan üretime ara veriyor

Tofaş ve Ford Otosan üretime ara verme kararı aldığını açıkladı.

Otomotiv sektöründe üretime planlı bakım çalışmaları dolayısıyla ara veriliyor.

Tofaş yıllık izin ve bakım çalışmaları kapsamında iki hafta süreyle üretimi durduracak.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre üretim 8 ile 21 Ağustos tarihleri arasında durdurulacak.

Tofaş'ın yanında Ford Otosan da üretime ara verme kararı aldı.

Ford Otosan, yıllık izin ve planlı bakım çalışmaları kapsamında Ağustos ayının ilk üç haftasında üretime ara verecek.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre yıllık üretim planına etkisi bulunmayan bakım esnasında Gölcük Transit ve Custom model hatları 1-15 ve 1-12 Ağustos, Yeniköy fabrikası 1-25 Ağustos, Eskişehir'deki kamyon fabrikası ise 1-15 Ağustos'ta üretimi durduracak.

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