Otostop çeken kızı aracına aldı, tecavüze etmeye kalktı

Otostop çeken kızı aracına alan zanlı F.A., Cinsel Tecavüze Teşebbüs, Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Kaçırma, Yaralama, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Şiddet Tehdidi, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Korkutmak Amacı ile Silah Taşıma ve Ciddi Darp suçlarından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis çavuşu Hamza Tarman, yaşananları aktardı. Polis, zanlının Cinsel Tecavüze Teşebbüs, Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Kaçırma, Yaralama, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Şiddet Tehdidi, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Korkutmak Amacı ile Silah Taşıma ve Ciddi Darp suçlamalarıyla yargılandığını belirtti. Tarman, 29 Aralık tarihinde, saat 12.50 raddelerinde, Cihangir'de sakin F.A. (E-46) adına kayıtlı salon araç ile Lefkoşa'dan Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, Haspolat çemberinde Minareliköy’ gitmek için otostop çeken R.P.B'yı (K-27) aracına aldıktan sonra, cebinde bulunan parayı gösterip onunla cinsel ilişkiye girmesi için teklifte bulunduğunu anlattı.

Zanlının, R.P.B'ye rızası olmaksızın, cinsel saldırıda bulunarak, aracı sürmeye devam edip adı edilenin araçtan inmek istemesine rağmen durmayarak Minareliköy’de toprak yolda durup araç içerisinde tasarrufunda bulundurduğu bıçakla yaraladığını anlattı.

Yaralanan R.P.B'nin aracın kapısını açıp kendisini yola atıp kurtulduğunu anlatan Polis, zanlının ise kullandığı araç ile olay yerinden kaçtığını ve aynı gün araç ile Cihangir'de tespit edildiğini belirtti.

Poliste yapılan ilk soruşturmada gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini anlatan Polis, zanlının tutuklandığını ve konu araç ve bıçağın emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.