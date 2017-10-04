 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.122
  • Altın 146,826
  • Dolar 3,5629
  • Euro 4,1967
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASon dakika: Paris'te patlama!

Otostopla bindiği araçta hırsızlık yaptı!

» »
Otostopla bindiği araçta hırsızlık yaptı!
Polis Bülteninde yer alan bilgilere göre, son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarının artış gösterdiği gözlemleniyor...

İskele - Gazimağusa anayolunda, Z.İ.(E-17) ve F.D.(E-19) otostop çekerek bindikleri aracın şoförü Tayyip Dokuyucu’nun telefonunu çaldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, pazartesi günü yaşanan olay sonucu Z.İ.(E-17) ve F.D.(E-19) tutuklandı.

KLİMA HIRSIZLIĞI…

Girne’de eylül ayında yaşanan hırsızlık olayında, apartmanın park yerinde bulunan klima çalındı. Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen A.P. (E-26) tutuklandı.

MARKETTEN BİR ŞİŞE VOTKA ÇALDI

Girne’de dün gece yarısı yaşanan hırsızlık olayında M.T.(E-22) marketten bir şişe votka çaldı.

M.T’nin tutuklandığı bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İdris'ten Ertuğruloğlu'na esprili gönderme04 Ekim 2017 Çarşamba 12:51
  • Detay'ın manşetinde bugün ne var?04 Ekim 2017 Çarşamba 12:24
  • Ertuğruloğlu'nun 'haraç' kararı: Yardım olarak sadece ilaç geçti04 Ekim 2017 Çarşamba 11:41
  • Arabacıoğlu apandisit ameliyatı oldu04 Ekim 2017 Çarşamba 10:35
  • CTP lideri Erhürman'a mesaj var04 Ekim 2017 Çarşamba 09:21
  • Denktaş: "Türkiye'den gelen su içilebilir durumda değil..."04 Ekim 2017 Çarşamba 09:20
  • Siber'den halka çağrı: Sizi dinlemek zaten Meclis'in görevidir, meclis halkındır03 Ekim 2017 Salı 17:59
  • İçişleri Bakanı: Hükümetimiz döneminde toplam 9295 vatandaşlık verildi03 Ekim 2017 Salı 17:57
  • Meclis'te vatandaşlık kavgası! "Yetti bu memleketin sizden çektiği!" (VİDEO HABER)03 Ekim 2017 Salı 16:15
  • Taner Ulutaş'tan Taşlamalar03 Ekim 2017 Salı 11:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti