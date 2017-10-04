Otostopla bindiği araçta hırsızlık yaptı!

İskele - Gazimağusa anayolunda, Z.İ.(E-17) ve F.D.(E-19) otostop çekerek bindikleri aracın şoförü Tayyip Dokuyucu’nun telefonunu çaldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, pazartesi günü yaşanan olay sonucu Z.İ.(E-17) ve F.D.(E-19) tutuklandı.
KLİMA HIRSIZLIĞI…
Girne’de eylül ayında yaşanan hırsızlık olayında, apartmanın park yerinde bulunan klima çalındı. Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen A.P. (E-26) tutuklandı.
MARKETTEN BİR ŞİŞE VOTKA ÇALDI
Girne’de dün gece yarısı yaşanan hırsızlık olayında M.T.(E-22) marketten bir şişe votka çaldı.
M.T’nin tutuklandığı bildirildi.
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