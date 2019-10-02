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Otoyol tabelalarında porno film oynattılar

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ABD’de hackerlar ülke gündemine çıkan bir eylem yaptılar ve Detroit’teki otoyol tabelalarında porno film oynattılar.
Otoyol tabelalarında porno film oynattılar

Auburn Hills, Michigan bölgesinde otoyola çıkan sürücüler, otoyol üzerindeki elektronik tabelalarda oynatılan porno filmlerle karşılaştılar.

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Gece yarısından önce yaklaşık 20 dakika boyunca devam eden film yayını sırasında sürücülerin kaza riski yaşadığı da gözlemlendi ancak hiçbir kaza yaşanmadı.

Olay hakkında araştırma yapan polis ise bilboard’ın kontrol kutusunu kıran iki kişinin görüntülerine ulaştı. Eğer iki şüpheli yakalanırsa, 90 günlük hapis cezası ile 500 dolarlık para cezası almaları bekleniyor.

Bölgedeki trafik kameralarında ise ekranlardaki filmi gören sürücülerin dikkatinin dağıldığı, aniden yavaşladıkları ve hızlı akan otoyolda zincirleme kaza riski yaşandığı görüldü.

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