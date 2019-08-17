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Otoyolda sekiz telefonla Pokemon oynarken yakalandı

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ABD'nin Seattle kentinde bir sürücü, emniyet şeridinde sekiz telefonla birden Pokemon Go oynarken yakalandı.
Otoyolda sekiz telefonla Pokemon oynarken yakalandı

Washington eyalet polisinin açıklamasına göre, Kyle Smith adlı polis memuru devriye sırasında, emniyet şeridinde yavaş bir şekilde ilerleyen aracın sürücüsüne yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormak için durdu.

Smith, aracın sahibin engelli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ancak sürücünün kucağında, bir strafora yerleştirilen ve Pokemon Go oyununun açık olduğu sekiz telefon bulundu.

Emniyet şeridinin sadece acil durumlarda kullanılabileceği hatırlatılarak, sürücüden telefonları kaldırması istendi.

Araç hareket halinde olmadığı için sürücüye ceza kesilmedi. Polis memuru Smith, araç hareket halindeyken şoförün Pokemon Go oynadığını görmediği ve bunu araç durunca fark ettiği için ceza kesmedi.

Polis sözcüsü Rick Johnson, daha sonra Smith'in çektiği fotoğrafı Twitter'da yayımladı.

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