Ötüken köyü girişinde bir salon araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 16.30 sıralarında, Ötüken köyü girişinde, Orun Cumayev (E-38), yönetimindeki LA 906 plakalı kamyon ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nefi Yazıcı (E-47) yönetimindeki GU 905 plakalı salon araç ile çarpıştılar
Kaza sonucu GU 905 plakalı araç sürücüsü Nefi Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Orun Cumayev tutuklandı. Soruşturma devam ediyor
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