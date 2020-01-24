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Ötüken Muhtarı Ve Kadın Eğitim Enstitüsü, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

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Ötüken Muhtarı Ve Kadın Eğitim Enstitüsü, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti
Ötüken Muhtarı Ve Kadın Eğitim Enstitüsü, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

Ötüken Köyü Muhtarı Turgut Özyöre ve Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü Sorumlu Eğitmen Muazzez Mene ile kursiyerler, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Enstitüye yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür eden heyet, aynı zamanda yeni yaşına giren Başkan Sadıkoğlu’nun doğum gününü kutladı.

Ötüken Köyü Muhtarı Turgut Özyöre’nin eşlik ettiği Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü Sorumlu Eğitmen Muazzez Mene ve kursiyerler, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, enstitülerine yapmış olduğu maddi ve manevi katkıdan dolayı teşekkür etti.

Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü Sorumlu Eğitmeni Mene de önümüzdeki dönem için planlanan sergiler hakkında da Başkan Sadıkoğlu’na bilgi verdi.

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