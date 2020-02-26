Ötüken Özel Eğitim Okulu törenle hizmete açıldı

İskele’de büyük bir ihtiyaç olan Ötüken Özel Eğitim Okulu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan Ötüken Özel Eğitim Okulu’nun açılış töreni saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende ilk konuşmayı yapan okulun sorumlu öğretmeni Nazife Yürütmen, özel gereksinimi bulunan bireylerin eğitim ihtiyaçlarının giderilmesinin önemini vurguladı.

Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre de atıl durumda bulunan ve zaman geçtikçe yıkılmaya yüz tutan binanın böylesi anlamlı bir merkeze dönüştürülmesinin önemine değinerek katkı koyanlara teşekkür etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da amaçlarının özel gereksinimi bulunan çocukları topluma kazandırarak bu yöndeki farkındalığı arttırmak olduğunu kaydetti.

Sadıkoğlu, “Bazı fiziksel ve zihinsel özellikleri nedeniyle farkındalık gösteren bireylere toplumsal yaşama uyum sağlayabilmeleri, akademik becerilerinin yanı sıra günlük yaşam becerilerini de kazanmaları yine hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Törende konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, bu projenin yerel yönetimlerle devletin birlikte yürüttüğü ilk proje olması dolayısıyla taşıdığı öneme dikkati çekti.

Çavuşoğlu, “Bir ilk daha vardır; özel gereksinimli bireylerin yasası dün Bakanlar Kurulu’ndan geçmiştir ve bugün yayınlanacaktır. Ülkede 6 tane özel gereksinim için okul var, Ötüken’deki okul ile bu rakam 7’ye yükseldi” diye konuştu.

İskele bölgesinde ilk defa böylesi bir özel eğitim merkezi açıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, söz konusu merkezin birçok anlamda ilkleri barındırdığını da kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, özel gereksinimi bulunan çocukların kendi kendilerine yetebilecek duruma gelmelerinin son derece önemli olduğunu ifade ederek, bakanlık olarak böylesi duyarlı işlere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

“Ülkede el verilince böyle güzel işler ortaya çıkacağını görüyoruz” diyen Çavuşoğlu, en verimli şekilde söz konusu merkezin daha geniş kapsamlı bir tesis haline getirileceğini sözlerine ekledi.

Açılış töreninde konuşan Başbakan Ersin Tatar da, gönüller ve ellerin birleşip işbirliği içerisinde böylesi güzel bir merkezin topluma kazandırıldığını belirtti.

Başbakan Tatar, özel eğitim ihtiyacı bulunan çocuklara eğitim verilmesi ve gelecekte kendi ihtiyaçlarını karşılaması için KKTC devleti olarak her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini söyledi. Tatar, bütün imkanları bu merkezin başarılı olması için seferber edeceklerini vurguladı.

Açılışı yapılan merkezin bir simge de olduğunu ifade eden Başbakan, dünyaya KKTC’de birtakım gelişmelerin yaşandığı, bu gelişmelerin yanında özel gereksinime ihtiyaç duyulan çocukların eğitim alabilmeleri için işbirliği içerisinde çalışıldığının da mesajının verildiğini söyledi.

Başbakan Tatar, gelişmiş ülkelerde olan hassasiyetin ülkede de olduğunu ve özel eğitim okulunun da buna bir örnek teşkil ettiğini kaydederek, ülkede daha da güzel işlere imza atmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Başbakan Ersin Tatar şahitliğinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ötüken Özel Eğitim Okulu ile işbirliği protokolüne imza koydular.

Tören okulun açılmasının ardından izaz ikram ile son buldu. (BRT)